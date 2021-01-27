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15:32   27 Января 2021
Россия

Путин заявил, что эпидемия коронавируса не имеет границ

Путин заявил, что эпидемия коронавируса не имеет границ

Президент России Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса может затянуться. В этой связи необходимо принять новые меры для борьбы с ней. Об этом российский лидер сказал на онлайн-выступлении в рамках Давосского экономического форума.

«Эпидемия будет затягиваться, будут сохраняться ее неконтролируемые очаги, она не имеет границ», — дает прогноз глава государства.

Путин отметил, что коронавирус стал серьезным вызовом всему человечеству и лишь подстегнул серьезные изменения в глобальной экономике, политике и социальной жизни.

Российский лидер призвал координировать усилия в мире, чтобы обеспечить максимальный доступ  вакцины от COVID-19.

Не имеет границ. Путин спрогнозировал долгую пандемию коронавируса

Всемирный экономический форум проходит в Давосе (Швейцария) с января 1917. На нем президент РФ выступил по видеосвязи впервые с 2009 года. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что речь Путина будет «объемной и очень интересной».

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