Маргарита Юдина, которую полицейский ударил ногой на несогласованном митинге, изменила мнение по поводу инцидента на площади Восстания после общения с журналистами.

Маргарита Юдина, которую полицейский ударил ногой на несогласованном митинге, изменила мнение по поводу инцидента на площади Восстания после общения с журналистами.

Сотрудник правоохранительных органов приехал в больницу к лужанке и извинился, после чего женщина простила стража порядка и заявила об этом в СМИ. Однако спустя какое-то время дама рассказала другому изданию о том, что "напрасно простила" полицейского и собирается заявить на него в СК РФ. Об этом сообщает ФАН.

Такие высказывания пострадавшей на несанкционированном митинге в Петербурге приводят журналисты изданий 47 news и "Новой газеты", которые поспешили навестить женщину сразу после того, как появилась информация о прощеном ею правоохранителе.

Интересы Юдиной в суде будет якобы представлять правозащитная группа "Команда 29". Это та самая организация, которая старается быть причастной ко всем громким судебным процессам, если им можно придать политическую окраску. Среди "побед" ее участников поддержка обвиняемых в государственной измене Цуркан и Сафронова, а также осужденных "Болотного дела".

Причиной смены позиции пострадавшей на незаконной акции протеста могло стать начало "работы" медиатехнологов "оппозиции" с жительницей Луги. А доказательствами тому служат большая информированность последней в событиях внутриполитической повестки и чрезвычайно продуманная, уверенная речь перед камерами "Новой газеты". Не исключено, что Маргарите Юдиной отведут роль белорусской пенсионерки Нины Багинской, которая стала символом уличных протестов с легкой руки "нужных" журналистов.