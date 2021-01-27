Пьяная модель Playboy устроила поножовщину в центре Москвы

Молодая девушка, которая именует себя в соцсетях "Блондинкой твоей мечты" и снимается для журнала Playboy, напала на подругу в Москве. Она изрезала своей жертве пальцы ножом.

Молодая девушка, которая именует себя в соцсетях "Блондинкой твоей мечты" и снимается для журнала Playboy, напала на подругу в Москве. Она изрезала своей жертве пальцы ножом.

Конфликт между моделью и ее подругой произошел в центре столицы РФ. Девушки сидели в компании общих знакомых и выпивали алкогольные напитки. В какой-то момент между ними началась словесная перепалка, которая впоследствии переросла в вооруженное нападение. Любительница откровенных фотосессий выхватила нож и порезала им пальцы оппонентке.

Сразу же после этого пострадавшая москвичка позвонила в полицию, передает РЕН ТВ. Вскоре стражи порядка прибыли на место происшествия и задержали агрессивную модель, а после выяснения обстоятельств инцидента ее отпустили под подписку о невыезде.