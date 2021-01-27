Путин рассказал о конкуренции цифровых гигантов с государствами

Цифровые гиганты сегодня способны составить конкуренцию целым странам в некоторых направлениях. Об этом в ходе Давосского форума сообщил президент России Владимир Путин.

Цифровые гиганты сегодня способны составить конкуренцию целым странам в некоторых направлениях. Об этом в ходе Давосского форума сообщил президент России Владимир Путин.

Все более глобальную роль в современном мире начинают выполнять цифровые-гиганты, подчеркнул российский лидер. По словам президента РФ, в нынешней ситуации часть из них даже способна конкурировать с государствами по ряду направлений. Как сообщает РИА Новости, в качестве примера таких случаев Путин привел события с предвыборной компанией США.