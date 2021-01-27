Назначенная Трампом судья отменила указ Байдена о депортации мигрантов

Суд округа Виктория в штате Техас принял решение о приостановке выполнения указа президента США Джо Байдена о прекращении депортации нелегальных мигрантов.

Суд округа Виктория в штате Техас принял решение о приостановке выполнения указа президента США Джо Байдена о прекращении депортации нелегальных мигрантов.

Закон не будет действовать в штате в течение двух недель. Решение вынесла судья Дрю Типтон, которая была назначена на должность бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Этот указ Байдена был принят сразу после церемонии инаугурации. Его целью является укрепление программы защиты детей мигрантов. Согласно тексту закона, молодые переселенцы могут временно избежать депортации, если попали в Америку в детском возрасте.

Стоит отметить, что генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон также остался недоволен указом Байдена. По его словам, закон нарушается конституцию страны.