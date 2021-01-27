14:53 27 Января 2021Происшествия
Посольство РФ попросило россиян быть осторожнее после нападения в Стамбуле
Российское посольство отреагировало на нападение на граждан РФ в Стамбуле. Дипмиссия попросила россиян соблюдать меры предосторожности.
Российское посольство отреагировало на нападение на граждан РФ в Стамбуле. Дипмиссия попросила россиян соблюдать меры предосторожности.
Местный житель напал на троих российских туристов в стамбульском районе Бешикташ. Две женщины и мужчина были ранены ножом. Прохожие оказали помощь пострадавшим.
Посольство России призвало граждан РФ не вступать в контакт с подозрительными личностями. Также россиян попросили быть осторожными в многолюдных местах и избегать мест проведения протестных акций.
Правоохранители Турции задержали нападавшего. Оказалось, что за преступником числятся десятки судимостей. Кроме того, мужчина имеет проблемы с психикой.