Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:53   27 Января 2021
Происшествия

Посольство РФ попросило россиян быть осторожнее после нападения в Стамбуле

Посольство РФ попросило россиян быть осторожнее после нападения в Стамбуле

Российское посольство отреагировало на нападение на граждан РФ в Стамбуле. Дипмиссия попросила россиян соблюдать меры предосторожности.

Местный житель напал на троих российских туристов в стамбульском районе Бешикташ. Две женщины и мужчина были ранены ножом. Прохожие оказали помощь пострадавшим.

Посольство России призвало граждан РФ не вступать в контакт с подозрительными личностями. Также россиян попросили быть осторожными в многолюдных местах и избегать мест проведения протестных акций.

Правоохранители Турции задержали нападавшего. Оказалось, что за преступником числятся десятки судимостей. Кроме того, мужчина имеет проблемы с психикой.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#турция #стамбул #посольство #нападение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров