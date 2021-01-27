Красноярский студент предстанет перед судом за попытку продать "шпионскую" ручку

Следователи возбудили уголовное дело против 18-летнего студента красноярского вуза, который попытался продать "шпионскую ручку".

Следователи возбудили уголовное дело против 18-летнего студента красноярского вуза, который попытался продать "шпионскую ручку".

Молодой человек приобрел устройство еще во времена учебы в школе. При этом, по его словам, он не собирался за кем-либо шпионить. Ручка покупалась для других целей, но и их она не оправдала. Поэтому уже в студенческом возрасте молодой человек решил избавиться от ненужного хлама и выставил его на продажу в интернете, пишет krsk.aif.ru.

Однако вместо обычного покупателя на встречу с продавцом пришел полицейский. После этого юношу задержали, а по факту продажи "шпионского" устройства возбудили уголовное дело. За совершенное нарушение молодому человеку грозит крупный штраф либо срок до четырех лет лишения свободы.