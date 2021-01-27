Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:44   27 Января 2021
Политика

Путин заявил о деградации системы мировой безопасности

Путин заявил о деградации системы мировой безопасности

Система глобальной безопасности деградирует. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

Российский лидер произнес речь на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Мероприятие проходит в онлайн-формате из-за эпидемиологической обстановки. Президент заявил о деградации нынешней системы глобальной безопасности. По его словам, ситуацию можно сравнить с тридцатыми годами прошлого века. Путин выразил надежду, что горячий мировой конфликт невозможен. Однако допустил вероятность срыва и борьбы всех против всех.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #форум #безопасность

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров