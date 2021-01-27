Путин заявил о деградации системы мировой безопасности

Система глобальной безопасности деградирует. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

Система глобальной безопасности деградирует. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

Российский лидер произнес речь на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Мероприятие проходит в онлайн-формате из-за эпидемиологической обстановки. Президент заявил о деградации нынешней системы глобальной безопасности. По его словам, ситуацию можно сравнить с тридцатыми годами прошлого века. Путин выразил надежду, что горячий мировой конфликт невозможен. Однако допустил вероятность срыва и борьбы всех против всех.