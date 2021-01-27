Кто для Цукерберга пользователи Facebook, объяснил Пригожин

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, кем являются пользователи Facebook для владельца соцсети Марка Цукерберга.

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, кем являются пользователи Facebook для владельца соцсети Марка Цукерберга.

Американские соцсети Facebook и Twitter заблокировали аккаунты петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Редакция "Интерфакса" поинтересовалась, намерен ли предприниматель добиваться разблокировки своих аккаунтов и будет ли он уточнять конкретные причины, по которым это произошло. Также журналисты хотят знать, будет ли обращаться Пригожин в суд, Роскомнадзор или иные инстанции.

Как сообщает пресс-служба компании "Конкорд", бизнесмен обязательно подаст апелляции в службы поддержки соцсетей, но лишь для того, чтобы подтвердить, что администрация Facebook и Twitter его не услышит. Если юристы предпринимателя найдут позицию, при которой возможно "размазать" Марка Цукерберга и его соцсети, тогда последует иск, рассказали в компании.

"В противном случае в США — это бессмысленно. Там нет законов, есть бандитские понятия — "когда тебя боятся, ты побеждаешь". Как и случилось с судом "США против компании "Конкорд"", — напомнили в пресс-службе.

В своем комментарии петербургский бизнесмен отметил, что Facebook является лишь клубом почитателей либеральной системы США.

"Facebook — это ни что иное, как клуб почитателей американской либеральной системы. Вы думаете, что вы — участник. А на самом деле, вы — кормовая база для Цукерберга, люди, которые приносят ему доход. А о ваши взгляды он ежедневно ноги вытирает. И не забывайте самое главное — Цукерберг не является самостоятельным лицом, им управляют американские спецслужбы", — заявил он.

Ранее компания "Конкорд" рассказала, из-за какого поста аккаунты Пригожина оказались заблокированными. Речь в сообщениях шла об отмене главой США Джо Байденом запрета на службу в армии для трансгендеров, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).