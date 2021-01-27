Кто для Цукерберга пользователи Facebook, объяснил Пригожин
Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, кем являются пользователи Facebook для владельца соцсети Марка Цукерберга.
Американские соцсети Facebook и Twitter заблокировали аккаунты петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Редакция "Интерфакса" поинтересовалась, намерен ли предприниматель добиваться разблокировки своих аккаунтов и будет ли он уточнять конкретные причины, по которым это произошло. Также журналисты хотят знать, будет ли обращаться Пригожин в суд, Роскомнадзор или иные инстанции.
Как сообщает пресс-служба компании "Конкорд", бизнесмен обязательно подаст апелляции в службы поддержки соцсетей, но лишь для того, чтобы подтвердить, что администрация Facebook и Twitter его не услышит. Если юристы предпринимателя найдут позицию, при которой возможно "размазать" Марка Цукерберга и его соцсети, тогда последует иск, рассказали в компании.
"В противном случае в США — это бессмысленно. Там нет законов, есть бандитские понятия — "когда тебя боятся, ты побеждаешь". Как и случилось с судом "США против компании "Конкорд"", — напомнили в пресс-службе.
В своем комментарии петербургский бизнесмен отметил, что Facebook является лишь клубом почитателей либеральной системы США.
"Facebook — это ни что иное, как клуб почитателей американской либеральной системы. Вы думаете, что вы — участник. А на самом деле, вы — кормовая база для Цукерберга, люди, которые приносят ему доход. А о ваши взгляды он ежедневно ноги вытирает. И не забывайте самое главное — Цукерберг не является самостоятельным лицом, им управляют американские спецслужбы", — заявил он.
Ранее компания "Конкорд" рассказала, из-за какого поста аккаунты Пригожина оказались заблокированными. Речь в сообщениях шла об отмене главой США Джо Байденом запрета на службу в армии для трансгендеров, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).