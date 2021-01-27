Путин рассказал, как пандемия обострила дисбаланс в мире

Наличие глобальной трансформации в политике, экономике и социальной сфере трудно не заметить, заявил президент РФ Владимир Путин.

Наличие глобальной трансформации в политике, экономике и социальной сфере трудно не заметить, заявил президент РФ Владимир Путин.

Пандемия новой коронавирусной инфекции обострила проблемы дисбаланса, которые постепенно накапливались в мире, подчеркнул российский лидер. По словам главы государства, сейчас трудно не заметить трансформации в ключевых сферах жизнедеятельности в мире.