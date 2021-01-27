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14:38   27 Января 2021
Политика

Путин рассказал, как пандемия обострила дисбаланс в мире

Путин рассказал, как пандемия обострила дисбаланс в мире

Наличие глобальной трансформации в политике, экономике и социальной сфере трудно не заметить, заявил президент РФ Владимир Путин.

Пандемия новой коронавирусной инфекции обострила проблемы дисбаланса, которые постепенно накапливались в мире, подчеркнул российский лидер. По словам главы государства, сейчас трудно не заметить трансформации в ключевых сферах жизнедеятельности в мире.

"Пандемия коронавируса, ставшая серьезным вызовом всему человечеству, подстегнула, ускорила структурные изменения, предпосылки для которых уже были достаточно давно сформированы", — заявил Путин во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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#путин #пандемия #коронавирус

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