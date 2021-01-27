"Гоголь-центр" сообщил о смерти актера Андрея Болсунова

Театральный актер Андрей Болсунов ушел из жизни в 51 год. Об этом говорится в сообщении театра "Гоголь-центр" в Instagram.

Театральный актер Андрей Болсунов ушел из жизни в 51 год. Об этом говорится в сообщении театра "Гоголь-центр" в Instagram.

Болсунов с 1993 года был актером театра им. Гоголя. После того, как в 2013 году театр был переименован в "Гоголь-центр", артист стал неотъемлемой частью команды. Он запомнился зрителям по ролям в спектаклях "Палачи", "Молоко", "Девять", "Хармс. Мыр", "Пробуждение весны" и "Страх". Причину смерти Болсунова театр не разглашает.

"Команда "Гоголь-центра" выражает искренние соболезнования семье и близким Андрея", — говорится в официальном сообщении театра.

Андрей Болсунов отпраздновал свой 51-й день рождения 14 января.