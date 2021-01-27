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14:28   27 Января 2021
Политика

Пользователи Сети высмеяли теорию о "причастности" Путина к пропаже дельфина

Пользователи Сети высмеяли теорию о "причастности" Путина к пропаже дельфина

Российские комментаторы поразились абсурдности заявления сенатора Неда О’Салливана о пропаже дельфина Фунги.

Политик рассказал о "причастности" президента РФ Владимира Путина к исчезновению животного. Млекопитающее пропало три месяца назад из гавани Дингла в графстве Керри. Согласно одной из теорий, Фунги мог покинуть место своего обитания из-за якобы использования российскими военными гидролокаторов, которые предназначены для "наблюдения" за кораблями Великобритании.

"В этом могли быть замешаны россияне. Возможно, Путин", — считает О’Салливан.

Однако россияне нашли теорию несостоятельной. Они также указали на возможные проблемы со здоровьем у сенатора.

"Театр абсурда", — заявили в интернете.

"Берегитесь, призрак шизофрении бродит по Европе!" — заметил один из комментаторов.

В ответ интернет-пользователи выдвинули свою теорию происходящего. Они с иронией заметили, что Неда О’Салливана могли похитить инопланетяне. Теперь же у жителя Великобритании проявляются последствия травмы, добавили в интернете.

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#путин #сеть #великобританния

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