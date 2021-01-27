СКР возбудил дело по факту массового убийства жителей Кубани в годы ВОВ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массовых расстрелов мирных кубанцев в ходе оккупации в период Великой Отечественной войны, сообщили в ведомстве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массовых расстрелов мирных кубанцев в ходе оккупации в период Великой Отечественной войны, сообщили в ведомстве.

С 1942 по 1943 годы во время оккупации немецкие захватчики зверски убивали мирное население Краснодарского края, в том числе пожилых людей, женщин и детей. Фашисты морили их голодом, травили в газовых камерах, расстреливали и засыпали землей.

Уголовным делом занимается первый отдел по расследованию особо важных дел управления СКР по Краснодарскому краю. Следователи используют архивные материалы управления ФСБ.