Сатановский рассказал, как «закон истории» влияет на отношение США к России

Основные разногласия в американо-российских отношениях связаны с «земельным вопросом» — кто кого закопает первым? Можно даже не надеяться на то, что взаимоотношения РФ и США когда-нибудь улучшаться — этого не произойдет никогда

Основные разногласия в американо-российских отношениях связаны с «земельным вопросом» — кто кого закопает первым? Можно даже не надеяться на то, что взаимоотношения РФ и США когда-нибудь улучшаться — этого не произойдет никогда. Это нужно признать и успокоиться.

Об этом в личном Telegram-канале пишет политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский, комментируя состоявшийся накануне вечером первый телефонный разговор нового американского президента Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Байден и Путин договорились продлить договор СНВ-3. Ну, договорились и договорились. Остановить ухудшение наших отношений это не поможет, американцы будут продолжать на нас наезжать и наседать, всячески провоцируя осложнения в России и вокруг нее», — уверен Сатановский.

По его словам, американцам, в их ситуации, не остается ничего другого, так как звездный час США остался позади, и то множество внутренних проблем, с которым Америка сталкивается сейчас, никто решить не в состоянии.

При этом парадокс в американо-российских отношениях заключается, по мнению Сатановского, в том, что, несмотря на внутренний раскол и беспорядки, продолжающиеся в Штатах после выборов 2020 года, американцы не занимаются собственными проблемами, а продолжают пытаться диктовать свою волю всему остальному миру, и, в частности, России.

Такая позиция вытекает из того, что Америка является страной активных людей, а руководство США – старые люди, которые не хотят меняться.

«Их более или менее устраивал мир их молодости, когда они были одной из двух сверхдержав. Их более чем устраивает мир их зрелости, когда они остались единственной сверхдержавой. И их совершенно не устраивает ситуация, при которой Америке придётся ужаться до ее естественных размеров», — рассуждает политолог.

Именно отсюда, по его словам, и берет начало постоянная и агрессивная американская экспансия, при чем не важно куда – на Ближний Восток, в Грузию или на Украину. Тем более, что американцы ни разу не получили достойного отпора, разве что несколько легких щелчков по носу.

Поэтому американская элита продолжает по привычке обвинять в проблемах своей страны всех вокруг – Китай, Россию, Иран и Северную Корею.

При этом эксперт сравнил действия Америки в мире с эффектом наступающего ледника – когда тот захватывает земли какого-либо племени с этим ничего невозможно поделать, только уйти на другие земли.

«Выжить на леднике или под ним нереально. Остается идти вперед, тесня соседей. В итоге — эффект домино. Слабые погибнут или будут подчинены, разорены и поглощены, как, похоже, сейчас и происходит с постсоветским пространством. Украина — классический тому пример. Да и не только она», — отмечает Сатановский.

Сильные же, по его словам, уцелеют, но в процессе противостояния и отступления изменятся до неузнаваемости. Примером этому могут послужить гунны, монголы и русские.

Таковы, подчеркивает ученый, нормальные исторические циклы, и с этим законом истории ничего нельзя поделать. Мощнейшими факторами, движущими историю и, кстати, экономику, являются войны, эпидемии, засухи, а также перевороты и гражданские войны.

«Если у соседа смута, поддерживаешь и разжигаешь ее, — пишет Сатановский, отмечая, что именно по этому принципу и действуют Соединенные Штаты. — Как там у старухи Шапокляк с ее крысой было? Насчет того, что хорошими делами прославиться нельзя? Ну, и чем это от Обамы, Трампа и Байдена с крысками-Ларисками в виде Саакашвили, Порошенко и Зеленского отличается? Да ничем».

В заключение своих рассуждений политолог призывает поставить Соединенным Штатам Америки этот диагноз и успокоиться раз и навсегда – их отношения с Россией не улучшатся никогда. Потому что они сделали свой сознательный выбор.