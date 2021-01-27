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14:11   27 Января 2021
Общество

Требование об удаленной работе в Москве стало рекомендацией

Требование об удаленной работе в Москве стало рекомендацией

Мэр Москвы Сергей Собянин сделал требование о переводе 30% сотрудников на удаленную работу необязательным. Теперь работодатели самостоятельно принимают решение.

Ограничения в Москве продолжают действовать. Мэр столицы принял решение перевести требования в рекомендацию, работники могут вернуться в офисы с 27 января, сообщают "Вести Подмосковья".

Предприниматели могут сами как вернуть сотрудника в офис, так и отправить его на дистанционную работу. Ответственность полностью перекладывается на руководителей организаций. Решение принято в связи с тем, что не все могут эффективно работать дома, передает телеканал "360".

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