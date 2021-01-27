Песков заявил, что переговоры по выходу из ДОНа возможны при готовности США

Диалог США возможен до фактического выхода России из Договора по открытому небу (ДОН), так как есть временной лаг, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Диалог США возможен до фактического выхода России из Договора по открытому небу (ДОН), так как есть временной лаг, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российский лидер Владимир Путин в беседе с американским президентом Джо Байденом указал на попытки Москвы найти пути для того, чтобы не выходить из ДОН вслед за США. Однако поиски не увенчались успехом, а переговоры с европейцами не дали позитивных результатов. Однако в случае готовности американских партнеров еще есть время продолжить обсуждение, подчеркнул Песков.

Первый телефонный разговор глав России и США состоялся накануне. По его итогам было выдано поручение о подготовке к продлению договора СНВ.