Бесплатную вакцину от COVID-19 предложили сделать всем трудовым мигрантам РФ

Власти Москвы одобрили идею о вакцинации от COVID-19 всех водителей и курьеров "Яндекса". Эксперты считают, что сделать прививку необходимо всем трудовым мигрантам в России.

Власти Москвы одобрили идею о вакцинации от COVID-19 всех водителей и курьеров "Яндекса". Эксперты считают, что сделать прививку необходимо всем трудовым мигрантам в России.

Организация обратилась в мэрию Москвы с просьбой о бесплатных прививках для работников вне зависимости от их гражданства и наличия полиса ОМС. Вакцина поможет снизить риск распространения коронавируса, передает телеканал "360".

Глава дептранса Москвы Максим Ликсутов рассказал, что в транспортных депо для сотрудников открыты шесть мобильных пунктов вакцинации. Он уточнил, что они готовы привить и водителей такси всех таксомоторных компаний.

Ликсутов пригласил всех на вакцинацию от COVID-19. Всего в столице сейчас работают 100 пунктов, где прививают российской вакциной от коронавируса "Спутник V".