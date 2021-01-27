МИД Китая прокомментировал договоренности Путина с Байденом об СНВ-3

Власти КНР уверены, что продление договора СНВ-3 будет содействовать поддержанию глобальной стратегической стабильности.

Власти КНР уверены, что продление договора СНВ-3 будет содействовать поддержанию глобальной стратегической стабильности.

Власти Китая поддерживают решение России и США продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Его продление будет содействовать поддержанию глобальной стратегической стабильности, международного мира и безопасности, что соответствует всеобщим ожиданиям международного сообщества", — сказал дипломат.

Он отметил, что на США и Россию вкупе приходится более 90% ядерных вооружений мира. Власти Китая надеются, что обе страны выполнят взятые на себя обязательства в сфере ядерного разоружения и "существенно сократят свои арсеналы".

В то же время Пекин пока не планирует принимать участие в трехсторонних переговорах о сокращении ядерных вооружений, пока остальные государства не сократят свои арсеналы до паритетного с Китаем уровня.