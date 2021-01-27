Поклонников встревожили предсмертные рисунки стендапера Шаляпина

Вдова стендап-комика Александра Шаляпина Анастасия опубликовала в своем Instagram сюрреалистичные изображения, которые муж рисовал незадолго до смерти.

Вдова стендап-комика Александра Шаляпина Анастасия опубликовала в своем Instagram сюрреалистичные изображения, которые муж рисовал незадолго до смерти.

41-летний стендап-комик Александр Шаляпин покончил с собой 25 января. Его нашла жена Анастасия в квартире в Москве. Она немедленно вызвала скорую, но спасти артиста было невозможно. Сегодня вдова поделилась с поклонниками последними рисунками супруга — он имел не только талант к комедии, но и к изобразительному искусству.

"Последнее", — подписала жена Шаляпина.

Последние работы комедианта встревожили подписчиков — это были портреты и рисунки природы, выполненные в кислотных тонах грубыми штрихами. На портретах изображены люди с пурпурными зрачками и желтой кожей. Поклонники артиста сошлись во мнении, что эти произведения явно намекают на крайнюю степень тревожности Шаляпина в последние дни жизни.