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13:55   27 Января 2021
Происшествия

В Кремле заявили о невозможности диалога с участниками незаконных митингов

В Кремле заявили о невозможности диалога с участниками незаконных митингов

Диалог между членами правительства и нарушавшими законы России участниками несогласованных акций невозможен, поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Несмотря на невозможность диалога с нарушителями правопорядка, существует необходимость продолжать говорить с молодым поколением россиян, рассказал пресс-секретарь президента РФ. По словам Пескова, с "молодчиками", которые участвовали в погромах и нападениях на сотрудников правоохранительных органов в рамках незаконных акций, не может быть каких-либо разговоров.

Водитель автомобиля центрального аппарата ФСБ, который получил тяжелую травму во время незаконной акции в Москве, лишился глаза. Об этом накануне сообщил Дмитрий Песков.

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#песков #кремль #митинги

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