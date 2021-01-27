В Кремле заявили о невозможности диалога с участниками незаконных митингов

Диалог между членами правительства и нарушавшими законы России участниками несогласованных акций невозможен, поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Диалог между членами правительства и нарушавшими законы России участниками несогласованных акций невозможен, поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Несмотря на невозможность диалога с нарушителями правопорядка, существует необходимость продолжать говорить с молодым поколением россиян, рассказал пресс-секретарь президента РФ. По словам Пескова, с "молодчиками", которые участвовали в погромах и нападениях на сотрудников правоохранительных органов в рамках незаконных акций, не может быть каких-либо разговоров.

Водитель автомобиля центрального аппарата ФСБ, который получил тяжелую травму во время незаконной акции в Москве, лишился глаза. Об этом накануне сообщил Дмитрий Песков.