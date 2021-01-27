Госдума РФ ратифицировала продление СНВ-3 до 2026 года

Нижняя палата российского парламента ратифицировала соглашение о продлении договора СНВ-3 на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

Нижняя палата российского парламента ратифицировала соглашение о продлении договора СНВ-3 на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

Накануне лидеры РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонные переговоры, по итогам которых договорились о продлении СНВ-3. После этого президент России внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект поддержали все парламентские фракции. По его словам, голосование было единогласным.

Договор СНВ-3 между Москвой и Вашингтоном вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предполагает, что каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы, чтобы суммарное число вооружений не превышало 700 межконтинентальных баллистических ракет, ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. СНВ-3 — единственное соглашение, ограничивающее арсеналы крупнейших в мире ядерных держав.