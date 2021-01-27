Врач перечислил обязательные прививки для взрослого человека

Доктор медицинских наук, один из ведущих телепередачи "Жить здорово!" Андрей Продеус рассказал о том, какие прививки нужно сделать каждому взрослому человеку.

Доктор медицинских наук, один из ведущих телепередачи "Жить здорово!" Андрей Продеус рассказал о том, какие прививки нужно сделать каждому взрослому человеку.

Информацию он опубликовал в своем Instagram-аккаунте. На первом месте в списке оказалась прививка от клещевого энцефалита. Инъекцию должны сделать люди, которые живут в месте, где обитает клещ-переносчик, передает LIVE 24.

Вторую строчку заняла прививка от бешенства, так как болезнь может привести к летальному исходу, уточнил врач. Несмотря на то, что в детстве всех прививают, память клеток ослабевает, а способность иммунитета бороться с инфекциями снижается. Доктор также считает, что обязательно нужно прививаться от столбняка и от коклюша.

Телеканал "360" сообщает, что производители вакцин от коронавируса испытывали свои препараты на людях в возрасте от 65 лет. Более старшие возрастные группы в фокус исследований не попадали. Поэтому пределом для вакцинации являются 80-85 лет.