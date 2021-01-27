Песков снова сказал, что Путин сам сообщит о своем решении вакцинироваться от COVID-19

Президент России Владимир Путин сам сообщит, когда пройдет вакцинацию от COVID-19. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин сам сообщит, когда пройдет вакцинацию от COVID-19. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ранее отмечал, что глава государства высоко оценивает российские вакцины от коронавируса "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". В начале января президент объявил о старте массовой вакцинации в России.

"Президент принял решение лично сообщить об этом, поэтому он сам вам сообщит", — сообщил Песков.

В настоящее время в России созданы три вакцины от COVID-19: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и препарат "КовиВак". Первые две уже применяются.