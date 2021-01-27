13:44 27 Января 2021Политика
Стали известны подробности телефонного разговора Путина с Байденом
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал подробности разговора президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал подробности разговора президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена.
По словам представителя Кремля, диалог состоялся по инициативе российской стороны. Политики говорили около 40 минут. Диалог был рабочим и откровенным. Путин и Байден подтвердили, что имеются некоторые разногласия, однако высказались за продолжение диалога.
Песков добавил, что лидеры не поднимали вопрос о личной встречи и не обсуждали возможную перезагрузку отношений РФ и США.