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13:44   27 Января 2021
Политика

Стали известны подробности телефонного разговора Путина с Байденом

Стали известны подробности телефонного разговора Путина с Байденом

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал подробности разговора президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена.

По словам представителя Кремля, диалог состоялся по инициативе российской стороны. Политики говорили около 40 минут. Диалог был рабочим и откровенным. Путин и Байден подтвердили, что имеются некоторые разногласия, однако высказались за продолжение диалога.

Песков добавил, что лидеры не поднимали вопрос о личной встречи и не обсуждали возможную перезагрузку отношений РФ и США.

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#россия #сша #песков

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