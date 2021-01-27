Любимец Обамы. Новый глава Госдепа обещает России «холодные времена»

Энтони Блинкен займет пост главы Госдепа США. Несмотря на его острую критику по отношению к России, эксперт Александр Петров расценивает назначение позитивно.

Сенат Конгресса США окончательно утвердил 58-летнего Энтони Блинкена на пост главы Госдепартамента. Его кандидатуру ранее выдвинул новоиспеченный президент Джо Байден.

За Блинкена проголосовали 78 сенаторов, против высказались 22 законодателя. В скором времени политик будет приведен к присяге.

Уже на слушаниях по своей кандидатуре Блинкен заявил, что администрация Байдена намерена продлить стратегический договор с Россией — СНВ-3. В то же время 71-й госсекретарь Штатов выступил за серьезное отношение Вашингтона к вызовам со стороны Москвы.

Не преминул Блинкен упомянуть и ядерную сделку с Ираном. Новый глава Госдепа выступает за пересмотр позиции администрации Дональда Трампа, который выступал за ужесточение санкционного давления, будучи убежденным скептиком мирного характера ядерных изысканий Тегерана.

США — последняя надежда

Примечательно, что у Тони Блинкена российские корни. Его дед Морис родился в Российской империи — в Киеве, а позднее эмигрировал в США. Блинкен отмечал, что для его родственников Новый Свет всегда оставался «последней надеждой на Земле».

Отец Дональд родился в Америке и стал крупным бизнесменом и инвестором. А мать, Юдифь Писар, работала музыковедом, а ныне занимает пост спецпосланника ЮНЕСКО по культурной дипломатии.

Будущий госсекретарь США Блинкен: Мой дедушка Морис Блинкен бежал от еврейских погромов в России. Мой отчим в войну бежал из концлагеря. В лесу увидел танк, из люка выглядывал афроамериканец. Отчим встал на колени и произнес 3 английских слова, которые знал: Боже, храни Америку! pic.twitter.com/DCrSDKloUD — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 25, 2020

Когда Блинкену исполнилось девять, он переехал в Париж, где поступил в элитную школу Ecole Jeannine Manuel. Стоит заметить, что в ней также учились дети 23-го президента Франции Николя Саркози или, например, итальянской актрисы Софи Лорен.

Высшее образование будущий госсекретарь получил в старейшем вузе Соединенных Штатов — Гарварде. А затем защитил докторскую диссертацию по юриспруденции в престижном Колумбийском университете.

Суперзвезда Белого дома

Свою политическую карьеру Блинкен начал при 42-м президенте Билле Клинтоне. Сначала он работал в аппарате Совета нацбезопасности США при Белом доме. Блинкен не только был специальным помощником президента по внешнеполитическим вопросам, но и старшим директором по европейским делам, а в дальнейшем — по стратегическому планированию.

При Джордже Буше — младшем будущий госсекретарь возглавлял аппарат демократической фракции комитета по иностранным делам Сената. Тогда Джо Байден, будучи сенатором, занимал пост председателя комитета, в его состав также входил Барак Обама.

В 2009 году, когда Белым домом начали руководить Обама и Байден, Блинкен получил должность помощника вице-президента по национальной безопасности. А в 2013 году — тот же статус, только уже на уровне главы государства.

«Блинкен может делать любую работу. Тони Блинкен — суперзвезда, и это не преувеличение. Президент [Обама] признал это после четырех лет работы со мной и украл его у меня», — сказал тогда Байден.

Спустя два года политик познакомился с особенностями работы госсекретаря США, став заместителем Джона Керри. А в ходе президентской кампании 2020 года Блинкен входил в избирательный штаб Байдена, будучи его советником по международным вопросам.

«Холодное» отношение к России

Взгляды Блинкена насчет дальнейшего курса США считают образцовой демократией. Например, в постановочном интервью персонажу «Улицы Сезам» Блинкен заявлял, что иммигранты — такие же люди, как и любые американские граждане.

В Великобритании его называют «прирожденным интернационалистом» — тем самым спасителем, который исцелит отношения Вашингтона с другими зарубежными союзниками. В частности, избавит страну от четырехлетней политики Трампа «Америка превыше всего».

«Мы не можем решить все мировые проблемы самостоятельно, нам необходимо взаимодействовать с другими странами. Нам необходимо сотрудничество с ними, нам необходимо партнерство с ними», — заверил Блинкен.

Что касается России, то тут новоиспеченный госсекретарь США обещает Москве «холодные времена». Блинкен во многом запомнился своими агрессивными выпадами в сторону РФ и президента. Так, политик утверждал, что Владимир Путин, по сути, всячески стремился расшатать политическую обстановку на Западе.

«Путин, я думаю, пришел к выводу, что чем больше он может сделать, чтобы подорвать западную демократическую модель, разжечь противоречия, создать напряженность, трудности на Западе, между Соединенными Штатами и Европой, внутри западноевропейских стран и самих США, тем ему лучше», — говорил Блинкен.

Без Блинкена не обошлось и введение санкций в отношении России из-за присоединения Крыма. Более того, его считают одним из «архитекторов» санкционной политики США. Дипломат считал, что победа по Крыму в будущем обернется для РФ настоящим поражением — наложит как финансовые, так и международные издержки.

Подход к отношениям с Россией Блинкен видит очень просто — хладнокровное сотрудничество и сдерживание, поскольку страна представляет угрозу для Вашингтона.

Однако главная опасность, по мнению госсекретаря, исходит от Китая — причем не только в экономическом, технологическом и военном отношении, но даже в дипломатическом. В октябре 2020 года Блинкен пообещал, что Байден будет выстраивать отношения с Пекином с позиции силы.

«Вопрос в том, как создать условия для того, чтобы взаимодействовать с Китаем с позицией силы, чтобы отношения развивались в большей степени на наших условиях, нежели на их», — отметил политик.

Мнение эксперта

Вопреки настораживающей риторике Блинкена в адрес России главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров допускает, что с его приходом взаимоотношения Москвы и Вашингтона ждет относительное потепление.

«При новой администрации будут сохраняться многие положительные сюжеты, которые были созданы Демократической партией, несмотря на ее риторику против России. Это удивительно. Это первая администрация, которая начала свою деятельность с критики отношений, но при этом предложила продлить договор СНВ-3. А до этого все администрации начинали с положительных моментов, мол, мы должны ладить с Россией, а в результате все скатывалось в худшую сторону. Сейчас может произойти другое», — считает эксперт.

Как отметил Петров, Москва и Вашингтон смогут договориться по ключевым вопросам. Главной фигурой в этом процессе может выступить Блинкен — человек, который не просто выражает свое мнение, но и придерживается «коллективного разума», продолжил собеседник издания.

«После ухода Обамы Блинкен работал в The New York Times и опубликовал статьи, в которых определил главные минусы администрации Трампа в его отношениях с другими странами, и в первую очередь, с Россией. Это отсутствие коллективного принятия решений и некоей стратегии, которая, на его взгляд, должна присутствовать при обсуждении внешнеполитических вопросов. А среди представителей Демпартии много тех, кто выступает за укрепление диалога с РФ. Поэтому я ожидаю, наоборот, улучшения отношений», — подытожил Петров.

Ранее Госдума РФ ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ на пять лет. Накануне состоялся телефонный разговор между Путиным и Байденом, после чего Путин направил документ на рассмотрение в Совет Федерации.