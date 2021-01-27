Прибалтика шантажом пытается добиться от ЕС денег на железную дорогу

Эстония, Латвия и Литва угрожают заблокировать план восстановления экономик Евросоюза.

Эстония, Латвия и Литва грозятся заблокировать подписание плана восстановления европейских стран после пандемии, если Брюссель не даст деньги на проект железнодорожной магистрали Rail Baltica. Речь идет о сумме в 1,4 млрд евро, сообщило издание The Politico.

Соответствующее письмо правительства прибалтийских республик направили председателю Совета ЕС Антониу Коште.

В июле 2020 года лидеры ЕС приняли бюджет на 7 лет, в котором предусмотрено выделение 1,4 млрд евро. Однако на финансирование объектов транспортное инфраструктуры требуется согласование с депутатами Европарламента. Они в свою очередь выступили против резервирования средств для конкретных групп стран на конкретные проекты. Парламентарии считают, что все страны должны иметь возможность получить финансирование на конкурсной основе. Кроме того, возникли сомнения на счет окупаемости магистрали.

Rail Baltica должна соединить страны Балтии с Западной Европой. Окончание строительства железной дороги намечено на 2025 год. Общая стоимость проекта составляет 5,8 млрд евро.

Новость об ультиматуме Балтики стала поводом для шуток у российских интернет-пользователей. В сети обсуждают неудачную политику бывших советских республик, возможный гнев ЕС после такого ультиматума, некоторые и вовсе советуют шантажировать Россией.