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13:34   27 Января 2021
Происшествия

Молодой водитель за рулем Honda погиб при столкновении со столбом в Красноярске

Молодой водитель за рулем Honda погиб при столкновении со столбом в Красноярске

Столкновение со столбом закончилось для 25-летнего водителя из Красноярска смертью. Вместе с ним чуть не погиб 13-летний пассажир, но его спас ремень безопасности.

Смертельная авария произошла на улице Чайковского. По данным правоохранителей, молодой человек за рулем иномарки Honda не справился с управлением и врезался в столб. В результате ДТП он получил тяжелые травмы и скончался.

Вместе с ним в салоне авто находился 13-летний пассажир. Однако подростку повезло, и он остался жив. Школьника спас ремень безопасности, передает krsk.aif.ru.

В ходе выяснения обстоятельств инцидента стало известно, что погибший молодой человек имел небольшой водительский стаж. Он получил права менее двух лет назад.

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