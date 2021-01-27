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13:20   27 Января 2021
Происшествия

Напавший на служебную машину тиктокер Лакеев признал вину

Напавший на служебную машину тиктокер Лакеев признал вину

Один из блогеров-тиктокеров хауса Good People Константин Лакеев признался, что был соучастником нападения на водителя служебного автомобиля 23 января.

Тиктокер признался в нападении на машину ФСБ на несогласованной акции в поддержку блогера-провокатора Алексея Навального, прошедшей 23 января. Он раскаивается в содеянном, сообщают источники в СКР.

Ранее полицейские задержали 12 блогеров из хауса Good People. В их отношении возбудили уголовные дела по статье о "Хулиганстве".

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#митинг #нападение #23 января #Лакеев #тиктокер

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