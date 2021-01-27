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13:10   27 Января 2021
Происшествия

Лесоруб погиб под упавшим деревом в Красноярском крае

Лесоруб погиб под упавшим деревом в Красноярском крае

Упавшее дерево насмерть придавило вальщика леса в Емельяновском районе Красноярского края.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении коллеги погибшего уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Об инциденте рассказали в региональном СК России.

По информации стражей порядка, подозреваемый в непредумышленном убийстве работал вальщиком леса по найму, но без заключения трудового и гражданско-правового договора. При проведении работ мужчина спилил дерево, которое упало на его помощника. В результате сибиряк получил серьезные травмы и скончался на месте.

Обвиняемому грозит наказание до двух лет исправительных работ, ограничение свободы или тюремное заключение также до двух лет. Правоохранители выясняют все обстоятельства ЧП, расследование дела продолжается.

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