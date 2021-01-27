Александр Рар объяснил, почему Германия не рискнет пойти на обострение с РФ

Первое в 2021 году заседание Совета ЕС на уровне глав МИД, на котором рассматривался вопрос ввода очередных антироссийских санкций, закончилось полным провалом.

Первое в 2021 году заседание Совета ЕС на уровне глав МИД, на котором рассматривался вопрос ввода очередных антироссийских санкций, закончилось полным провалом.

Об этом в рамках политического ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил немецкий политолог Александр Рар.

«Санкции провалились. Евросоюз не достиг консенсуса о введении этих санкций против России», — подчеркнул Рар.

Накануне, 26 января, министры иностранных дел 27 семи стран-членов Евросоюза обсудили единый политический курс ЕС по отношению к России в связи с арестом блогера Алексея Навального. Министры призвали освободит Навального, однако ни один из них не выступил с предложением новых антироссийских ограничений.

Главы МИД Германии, Франции и стран Бенилюкса (Бельгии, Нидерландов и Люксембурга) прямо заявили, что не видят необходимости в ужесточении санкционного режима по отношению к РФ, напомнил Александр Рар. В то же время министры отметили, что считают нужным усилить давление на Москву в политическом поле с целью настоять на освобождении Навального.

В Германии, которая в Евросоюзе играет роль «политического тяжеловеса», на новых санкциях против России настаивает лишь партия «Зеленых», которая не имеет представителей в федеральном правительстве, хотя и пользуется поддержкой внушительной части населения.

При этом в объединенной Европе воинствующую позицию по отношению к России занимает либеральная пресса, которая может лишь призывать политиков «наказать» Москву, остановив, например, строительство «Северного потока – 2».

«Средства массовой информации пытаются создать антироссийское общественное мнение, используя фактор Навального», — объяснил политолог.

В то же время Александр Рар выразил уверенность в том, что правительство Германии не станет обострять отношения с Россией, тем более в преддверии 80-й годовщины нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. По этому случаю немецкое правительство, по словам политолога, в 2021 году собирается отправить в Россию высокопоставленную делегацию.

«В этом году перессориться с Россией нынешнее правительство, как мне кажется, не хочет и не позволит. Это не входит в его планы», — отметил Рар.

В заключение политолог добавил, что на всех, кто выступает за улучшение германо-российских отношений, и в первую очередь на федеральное правительство Германии, оказывается сильнейшее давление.