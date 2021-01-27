Умер полковник Чусов из культового сериала "Ликвидация"

Известный российский актер Юрий Лахин скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщил драматург Николай Коляда.

Известный российский актер Юрий Лахин скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщил драматург Николай Коляда.

Последний месяц Лахин боролся с коронавирусом. Перед Новым годом его госпитализировали. Время и место прощания с артистом пока неизвестны.

Лахин известен своими ролями во многих популярных сериалах. Он сыграл полковника Чусова в "Ликвидации", принимал участие в съемках "Громовых", "Молодежке". Помимо съемок в кино и многосерийных фильмах, он играл в театре.