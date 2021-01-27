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13:03   27 Января 2021
Общество

Умер полковник Чусов из культового сериала "Ликвидация"

Умер полковник Чусов из культового сериала "Ликвидация"

Известный российский актер Юрий Лахин скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщил драматург Николай Коляда.

Последний месяц Лахин боролся с коронавирусом. Перед Новым годом его госпитализировали. Время и место прощания с артистом пока неизвестны.

Лахин известен своими ролями во многих популярных сериалах. Он сыграл полковника Чусова в "Ликвидации", принимал участие в съемках "Громовых", "Молодежке". Помимо съемок в кино и многосерийных фильмах, он играл в театре.

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#смерть #актер #Юрий Лахин

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