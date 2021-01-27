12:55 27 Января 2021Политика
Польский ученый заявил о "проявлении шизофрении" в политике Байдена
Польша беспокоится из-за возвращения США к сотрудничеству с ФРГ и преобладания идеологии и пропаганды во внешней политике Америки.
Польша беспокоится из-за возвращения США к сотрудничеству с ФРГ и преобладания идеологии и пропаганды во внешней политике Америки.
Как считает ректор Ягеллонского колледжа, профессор-американист Гжегож Бурский, подобная политика США может не только привести к завершению строительства "Северного потока — 2", но и к другим "последствиям".
"Это, конечно, проявление шизофрении, поскольку мы слышим о негодовании из-за того, что Германия строит газопровод вместе с Россией и хочет обеспечить себе альтернативу", — говорит ученый.
Он обратил внимание, что вместе с этим президент США Джо Байден приглашает Берлин к сотрудничеству, что в результате приведет к улучшению отношений с Россией.