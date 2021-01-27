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12:55   27 Января 2021
Политика

Польский ученый заявил о "проявлении шизофрении" в политике Байдена

Польский ученый заявил о "проявлении шизофрении" в политике Байдена

Польша беспокоится из-за возвращения США к сотрудничеству с ФРГ и преобладания идеологии и пропаганды во внешней политике Америки.

Как считает ректор Ягеллонского колледжа, профессор-американист Гжегож Бурский, подобная политика США может не только привести к завершению строительства "Северного потока — 2", но и к другим "последствиям".

"Это, конечно, проявление шизофрении, поскольку мы слышим о негодовании из-за того, что Германия строит газопровод вместе с Россией и хочет обеспечить себе альтернативу", — говорит ученый.

Он обратил внимание, что вместе с этим президент США Джо Байден приглашает Берлин к сотрудничеству, что в результате приведет к улучшению отношений с Россией.

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