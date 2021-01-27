Ирландцы заподозрили Путина в краже дельфинов из Атлантики

По версии сенатора из Ирландии, российские подлодки по приказу президента дезориентируют обитателей океана.

В гавани города Дингла, расположенном в одном из графств Ирландии, пропал дельфин по имени Фунги. Газета The Irish Post сообщает, что животное было одним из символов города, но уже три месяца его никто не видел. В пропаже млекопитающего один из местных политиков обвинил российских подводников, которые с помощью гидроакустических систем распугивают обитателей Северной Атлантики.

«В этом могли быть замешаны россияне. Возможно, [Владимир] Путин. <…> Я всегда пристально слежу за Россией», — заявил ирландский сенатор Нед О’Салливан.

Китообразные (к чьему виду относятся дельфины) используют эхолокацию, чтобы ориентироваться в пространстве, искать пищу и общаться с другими особями. Сонары, которые служат морякам по всему миру, выполняют схожую функцию, поэтому работающие гидроакустические системы подлодок Вооруженных сил РФ могли создать помехи для эхолокаторов дельфина Фунги.

Министр экологии Ирландии Малколм Нунан подтвердил, что такая теория имеет право на существование, однако обвинять Россию в пропаже символа Дингла он не стал. На странице The Irish Post в Twitter материал о дельфине Фунги опубликован с пометкой «Это "на самом деле" может объяснить все». Вероятнее всего, авторы газеты с иронией отнеслись к версии сенатора Неда О’Салливана.

Комментаторы соцсети воспринимать всерьез новость о пропаже дельфина из-за Владимира Путина тоже отказались. Пользователи усомнились в профессионализме авторов ирландской газеты и посоветовали им пить поменьше алкогольных напитков на рабочем месте.

«Это сатирическое СМИ?», — уточнил пользователь miki_taka64.

«Ирландцам следует ограничить потребление сидра», — порекомендовал 51st__State.

«Теперь, когда я видел все на свете, я могу умирать! Это не лодка [стала причиной пропажи Фунги], не то, что дельфин уплыл в море, не его смерть. Это русские!», — с сарказмом заметил Chris Malcomson.

Ведя против России многолетнюю информационную войну коллективный Запад дошел до определенной стадии умственного помешательства, полагает директор Центра геополитических экспертиз, политолог Валерий Коровин. Чтобы не замечать бездну, в которую западная цивилизация падает в настоящий момент, заокеанские государства привыкли обращаться к образу российского президента Путина, как к воплощению «вселенского зла».

«Помешательство на "российской угрозе" уже настолько сильное, что предполагается личное участие Путина во всех бедах любой западной страны. Путин уже мерещится Западу буквально повсюду, это такое психическое наваждение, следствие помешательства. Можно это списать на попытку выстроить психологическую защиту в ситуации, когда у западных политиков все валится из рук. Их стратегии развития ведут Запад в тупик. Запад падает в бездну, и от страха признать это падение пытается демонизировать Россию», — отметил эксперт.

Справка ПС

Ученые до сих пор не знают точного ответа на вопрос, почему киты, дельфины и прочие морские обитатели выбрасываются на берег. Исследователи полагают, что причиной странного явления могут быть сонары военных кораблей, которые воздействуют на эхолокаторы водных обитателей. В список версий также входят магнитные бури и загрязненность воды.