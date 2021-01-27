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12:43   27 Января 2021
Общество

Трансгендеры в армии США оказались неудобной темой для Госдепа

Трансгендеры в армии США оказались неудобной темой для Госдепа

Аккаунты петербургского бизнесмена Евгения Пригожина в Facebook и Twitter были заблокированы без объяснения причин.

Как сообщила пресс-служба компании "Конкорд", соцсети заблокировали личные страницы предпринимателя после публикации о том, что новый президент США Джо Байден отменил запрет его предшественника Дональда Трампа, который не позволял трансгендерам проходить службу в армии.

"Американская военная машина стала слабой и это хитрый ход, предпринятый для того, чтобы с американскими войсками никто не воевал. Ходила легенда, что Пентагон изобрел психотропное оружие, которое оказывает воздействие на врага так, что у солдат появляется влечение друг к другу. Похоже, военные склады в США плохо охранялись или произошла утечка. Хочу призвать косметические магазины и аптеки усилить бдительность, поскольку будут происходить хищения кремов, помад и гормональных препаратов", — выразил мнение Пригожин.

В справочном центре Facebook и Twitter было указано, что решение о блокировке аккаунтов бизнесмена является окончательным, а о причинах не сообщается "из целей безопасности".

Пригожин отреагировал на действия соцсетей, отметив, что Госдепартамент США блокирует любые неугодные публикации о Байдене. Предприниматель считает, что минимальным наказанием для американцев, которые не согласны с президентом, будет электрический стул.

"Это наглядный пример того, как Госдеп США блокирует любые неугодные комментарии. Разгон акций с Навальным им в подметки не годится. Если в Америке на улицу выйдет один человек и тихо скажет: "Я не согласен с Байденом", то минимальное наказание, которое ему грозит – электрический стул", — написал Пригожин.

Трансгендеры в армии США оказались неудобной темой для ГосдепаРанее петербургский бизнесмен прокомментировал ситуацию в США после президентских выборов. Он выразил уверенность, что американская политическая элита все дальше будет отрываться от простых американцев. По мнению Пригожина, демократы постараются разрушить консервативную Америку до основания.

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#сша #facebook #евгений пригожин

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