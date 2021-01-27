Бывшую замглавы УФССП на Урале приговорили к восьми годам тюрьмы за взятку
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор Елене Сидоровой, занимавшей пост заместителя главы УФССП по Свердловской области.
Сидорова была признана виновной в получении взятки в размере 1,7 млн рублей за отмену запрета на регистрационные действия с недвижимостью фирмы. Активы были арестованы в рамках дела о банкротстве этой компании, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Взятку передавали через посредников. Они содействовали следствию и были освобождены от уголовной ответственности. На этом же основании от уголовной ответственности был освобожден и генеральный директор фирмы, которая давала взятку. Сидорову задержали в мае 2019 года.
При осмотре ее квартиры были обнаружены вещественные доказательства, подтверждающие причастность женщины к преступлению. Исполнение назначенного приговором наказания для экс-замглавы УФССП отсрочили до того момента, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.