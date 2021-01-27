Бывшую замглавы УФССП на Урале приговорили к восьми годам тюрьмы за взятку

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор Елене Сидоровой, занимавшей пост заместителя главы УФССП по Свердловской области.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор Елене Сидоровой, занимавшей пост заместителя главы УФССП по Свердловской области.

Сидорова была признана виновной в получении взятки в размере 1,7 млн рублей за отмену запрета на регистрационные действия с недвижимостью фирмы. Активы были арестованы в рамках дела о банкротстве этой компании, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Взятку передавали через посредников. Они содействовали следствию и были освобождены от уголовной ответственности. На этом же основании от уголовной ответственности был освобожден и генеральный директор фирмы, которая давала взятку. Сидорову задержали в мае 2019 года.

При осмотре ее квартиры были обнаружены вещественные доказательства, подтверждающие причастность женщины к преступлению. Исполнение назначенного приговором наказания для экс-замглавы УФССП отсрочили до того момента, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.