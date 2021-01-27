Методы подавления протестов в разных странах обсудят в медиацентре "Патриот"

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" проведут прямой эфир на тему "Как в мире наказывают внутренних бунтовщиков".

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" проведут прямой эфир на тему "Как в мире наказывают внутренних бунтовщиков".

Специалисты обсудят методы работы российских силовиков в сфере обеспечения общественного порядка во время несанкционированных митингов. Будут проведены параллели с США и странами Европы, где правоохранители могут позволить себе открыть огонь на поражение, применять водометы и газовые гранаты.

Можно ли считать российское законодательство слишком гуманным на этом фоне? Как должно действовать государство, обеспечивая безопасность добропорядочных граждан? Эти и многие другие вопросы обсудят в ходе прямого эфира политологи, социологи, общественные деятели, военные эксперты и журналисты. Прямой эфир пройдет здесь, начало намечено на 14:00.