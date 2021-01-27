Вдова Караченцова Людмила Поргина похвасталась ухаживаниями миллионеров

Заслуженная артистка России, 72-летняя звезда фильма "Юнона и Авось" Людмила Поргина рассказала, планирует ли вновь выходить замуж после смерти мужа — актера Николая Караченцова.

Заслуженная артистка России, 72-летняя звезда фильма "Юнона и Авось" Людмила Поргина рассказала, планирует ли вновь выходить замуж после смерти мужа — актера Николая Караченцова.

Людмила Поргина чуть больше двух лет назад простилась с супругом Николаем Караченцовым. В ее жизни с тех пор мало что изменилось — актриса по-прежнему живет на той самой даче в подмосковной Валентиновке, где была так счастлива с мужем.

Поргина призналась, что за ней ухаживают многие мужчины, среди которых есть как миллионеры, так и просто очень богатые люди. Но деньги мало интересуют звезду — на первом плане для Поргиной всегда стояла личность.

"Мне нужен человек. "Кто может сравниться с Матильдой моей?" Я, когда вижу, что за мной начинают ухаживать, говорю сразу: "Простите, пожалуйста, у меня один-единственный мужчина и на всю жизнь!", — рассказала Поргина "Собеседнику". — Неважно, что у меня были мужья до Коли. Я искала его и нашла. И как же я теперь могу его заменить?".

Актриса добавила, что продолжает общаться с мужем даже после его смерти, рассказывая Караченцову, как обстоят ее дела. Поргина в заключение добавила, что не планирует выходить замуж — на первом месте для нее стоит забота о внуках.