Пополневшая жена не узнала себя на интимных фото и изрезала мужа ножом

Ревнивая мексиканка не узнала свое обнаженное тело на фотографиях в телефоне у мужа. Женщина напала на супруга с ножом, передает Prensa.

Ревнивая мексиканка не узнала свое обнаженное тело на фотографиях в телефоне у мужа. Женщина напала на супруга с ножом, передает Prensa.

Случай домашнего насилия произошел в штате Сонора. Женщина не разглядела себя на фото, которые отправляла мужу еще до свадьбы по электронной почте. Спустя годы мужчина обнаружил интимные кадры и скачал их себе на мобильный.

По информации издания, женщина не узнала себя, так как до брака она следила за собой и весила на несколько килограммов меньше. Увидев снимки, мексиканка схватила нож и начала наносить удары супругу. Мужчине удалось отобрать у разъяренной возлюбленной оружие. Он успокоил жену, объяснив ей ситуацию.

Громкие разборки услышали соседи. Они вызвали сотрудников правоохранительных органов и скорую помощь. Полицейские арестовали женщину и предъявили ей обвинение в домашнем насилии.