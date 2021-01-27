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11:51   27 Января 2021
Общество

Замороженный лимон может убивать раковые клетки

Замороженный лимон может убивать раковые клетки

Замороженный лимон обладает множеством полезных веществ. При минусовой температуре в нем происходит структурирование витаминов Е и C.

Боль в горле можно снять, выпив теплую воду со стружкой замороженного лимона. Также замороженный фрукт является отличным антиоксидантом, благодаря которому происходит торможение процессов старения.

Лимон может ликвидировать раковые клетки. В силу того, что при заморозке все его полезные свойства улучшаются, витамины С и Е не дают распространяться метастазам. Чтобы достигнуть результата, его необходимо употреблять систематически.

Вдобавок к этому, фрукт в замороженном виде обладает мочегонными свойствами. При этом содержащаяся в нем клетчатка положительно сказывается на пищеварительной системе.

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#продукты #здоровье #лимон

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