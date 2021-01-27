В Польше назвали «шизофренией» позицию Байдена по «Северному потоку — 2»

Несмотря на то, что Джо Байден назвал СП-2 «плохой сделкой для Европы», президент планирует улучшить отношения с Германией.

В Польше назвали «шизофренией» действия новоиспеченного президента США Джо Байдена в отношении «Северного потока — 2». Такое мнение выразил ректор Ягеллонского колледжа, профессор-американист Гжегож Бурский, передает радиостанция Radio Szczecin.

Эксперт с опаской обратил внимание на то, что США вернулись к тесному сотрудничеству с Германией, однако при этом звучат заявления против газопровода, который свяжет Россию и Германию по дну Балтийского моря. Польский профессор опасается, что такой курс может привести к успешному завершению проекта «СП-2».

«Это, конечно, проявление шизофрении, поскольку, с одной стороны, мы слышим о негодовании из-за того, что Германия строит газопровод вместе с Россией и хочет обеспечить себе альтернативу. С другой стороны, он [Байден] приглашает Германию к сотрудничеству», — сказал Бурский.

Более крепкие отношения Вашингтона и Берлина в конечном итоге приведут к улучшению контактов между США и Россией, считает ректор.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что Байден назвал «Северный поток — 2» «плохой сделкой для Европы». Более того, Псаки подчеркнула, что команда президента собирается изучить введенные предшественниками санкции против проекта.