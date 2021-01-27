Пискарев пригласил в Госдуму на беседу главу представительства Tiktok в России

Глава комиссии Госдумы по невмешательству Василий Пискарев пригласил для беседы гендиректора представительства Tiktok в России.

Глава комиссии Госдумы по невмешательству Василий Пискарев пригласил для беседы гендиректора представительства Tiktok в России.

Он отметил заинтересованность правительства в том, чтобы зарубежные интернет-ресурсы, взаимодействующие с российской аудиторией, действовали в российском правовом поле и соблюдали законодательство РФ.

"К данной компании у нас накопились вопросы, мы хотели бы обсудить их с главой представительства видеохостинга в России и наладить дальнейшее взаимодействие", — сказал Пискарев.

Ранее комиссия начала расследование в отношении выявления стоящих за призывами в соцсетях россиян к участию в несанкционированных митингах 23 января в поддержку блогера Алексея Навального. По мнению Василия Пискарева, отсутствие факта блокировок подобных призывов в популярных соцсетях является "вопиющим проявлением двойных стандартов".

Федеральное агентство новостей сообщало, что Роскомнадзор уничтожил около 90% сообщений, содержащих призывы к несовершеннолетним участвовать в несогласованных мероприятиях в социальных сетях.