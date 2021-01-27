11:35 27 Января 2021Политика
Демократ и республиканец предложили Сенату США резолюцию с осуждением Трампа
Американские сенаторы от Демократической и Республиканской партий Тим Кейн и Сьюзан Коллинз предложили резолюцию, осуждающую деятельность экс-президента США Дональда Трампа.
Американские сенаторы от Демократической и Республиканской партий Тим Кейн и Сьюзан Коллинз предложили резолюцию, осуждающую деятельность экс-президента США Дональда Трампа.
В верхней палате Конгресса США ищут возможность раскритиковать бывшего главу государства. Демократ и республиканец разработали проект резолюции, которая осуждает Дональда Трампа, сообщил портал Axios. По данным издания, поддержка импичмента сенаторами от Республиканской партии на голосовании маловероятна.
Сенатор-республиканец Рэнд Пол ранее потребовал признать неконституционным процесс по импичменту Трампу. Однако его инициатива не сработала.