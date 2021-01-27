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11:35   27 Января 2021
Политика

Демократ и республиканец предложили Сенату США резолюцию с осуждением Трампа

Демократ и республиканец предложили Сенату США резолюцию с осуждением Трампа

Американские сенаторы от Демократической и Республиканской партий Тим Кейн и Сьюзан Коллинз предложили резолюцию, осуждающую деятельность экс-президента США Дональда Трампа.

В верхней палате Конгресса США ищут возможность раскритиковать бывшего главу государства. Демократ и республиканец разработали проект резолюции, которая осуждает Дональда Трампа, сообщил портал Axios. По данным издания, поддержка импичмента сенаторами от Республиканской партии на голосовании маловероятна.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол ранее потребовал признать неконституционным процесс по импичменту Трампу. Однако его инициатива не сработала.

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