Утомленные квасом. Вятский губернатор Васильев может покинуть пост

Эксперты предрекли скорую отставку главе Кировской области и перечислили ее проблемы.

Среди политологов упорно курсируют слухи о возможной отставке руководителя Вятской губернии (историческое название Кировской области) Игоря Васильева. Поговаривают, будто он сам уже подавал несколько заявлений об уходе и даже предлагал преемника — председателя правительства региона Александра Чурина. Однако решение свыше не утверждено. Разбираемся, что происходит.

Игорь Васильев служит губернатором Кировской области с сентября 2017 года. Он бывший глава Росреестра, петербуржец, сослуживец Владимира Путина, работал с ним в спецслужбе, в одном подразделении. И этот факт в его биографии, пожалуй, является ключевым, определившим будущее.

В 90-е годы, Васильев, как и многие деятельные люди, ушел в бизнес и сделал здесь заметную карьеру, накопив внушительный капитал. Правда, о том, какие это были фирмы, информации нет нигде. Звучит интригующе и многозначительно. Как бы то ни было, именно как финансист он получил «путевку» в большую политику.

Вначале возглавил инвестиционное направление ЦИК «Единой России», затем стал сенатором, в Совфеде также занимался профильной финансовой сферой. Затем раскрыл ряд громких дел в качестве аудитора Счетной палаты при разоблачении крупных коррупционеров. И очередной виток карьеры, возможно, как награда за принципиальность — Игорь Васильев возглавил Росреестр. Это было в 2014 году, а уже через два года — призыв «на целину», его отправили поднимать Кировскую область.

Васильев тогда сменил отрешенного от должности Никиту Белых, который после получения крупной взятки был со скандалом отправлен за решетку. Все тогда писали, что решение о назначении Игоря Васильева «было неожиданным». Видимо, неожиданностью новый пост стал и для самого назначенца. Мы уже писали об этом тренде, когда руководителей, добившихся значимых должностей в Москве, отправляли в регионы.

Очевидцы рассказывают, что в первый же день в Кирове новый руководитель выглядел «сдержанным и несколько смущенным». Пересесть из кресла главы федерального ведомства на стул регионального чиновника, да еще «сгоревшего» на работе. Можно себе представить его мысли.

И вроде бы замков на песке не строил. На своей первой пресс-конференции врио губернатора Игорь Васильев признал, что Кировской области просто не хватает ресурсов, чтобы даже в будущем выйти в число полноправных регионов-доноров. Но добавил: привлекая в экономику региона значительные инвестиции, в том числе и зарубежные, можно выправить ситуацию. И менять положение следует в сжатые сроки.

Но, видимо, «что-то пошло не так». Это ошибка начинающих политиков, впервые штурмующих выборный пост. Вместо того, чтобы обещать «все хорошее против всего плохого», оперируя общими словами, он сказал, что привлекая инвесторов, можно создать десятки тысяч новых рабочих мест. Для небольшого и депрессивного региона — слишком смело. Да и наивно. И, видимо, сейчас вятская земля далека от предвыборных посылов.

Что именно не так? По словам Кирилла Черкасова из ЛДПР, который проиграл Игорю Васильеву на губернаторских выборах, в команде его оппонента оказались непрофессионалы, которые «абсолютно не понимают проблем Кировской области», а важнейшие посты в областном правительстве заняли варяги, несмотря на обещание привлекать местные кадры. Впрочем, проигравшие всегда вешают на победителя собак, в том числе собственных.

Однако и политологи тоже пророчат отставку Игоря Васильева. Губернатор Кировской области попал в «красную зону» рейтинга устойчивости глав российских регионов, что говорит о высокой вероятности ухода с поста. Таковы выводы коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг».

Так на чем же основаны слухи об этой отставке? Чего здесь больше: «усталости металла», разочарования, когда в слабом регионе просто физически не добиться сколько-нибудь заметных достижений? Некомфортности жизни в провинции, которая, казалось бы, осталась на жизненном пути позади? Недовольства федеральных кураторов?

О причинах предпатовой ситуации порассуждал доцент кафедры истории и политических наук Вятского госуниверситета Дмитрий Ильин. Тем более, что история разворачивалась на глазах кировского политолога:

«Якобы присутствие в списках на отставку выглядит несколько странно. В тех рейтингах и антирейтингах по политическим KPI, о которых недавно писали в РБК, Васильева не фигурировало. Особых предпосылок к тому, чтобы он оказался в общем губернаторском топе, не было и нет из-за объективных факторов. Неизбежно сказывается специфика дотационного региона».

К таковым эксперт отнес: депрессивное состояние экономики, отсутствие нефти и газа, зависимость от госзаказа в «оборонке» и федеральных трансфертов на «социалку». Плюс к этому традиционно критическое отношение кировчан к «партии власти», как бы та ни называлась. Неспроста в 1990-е Кировскую область относили к так называемому «красному поясу». Но даже и в более сытые и спокойные 2000-е показатели «ЕР» в области были стабильно ниже общефедеральных.

«Возможно, Васильев не вполне точно представлял ситуацию, когда согласился отправиться в Кировскую область, а “масштаб бедствия” осознал уже на месте, когда было поздно давать задний ход. Но это он вряд ли признает публично в ближайшие годы», — предположил наш собеседник.

Опять же, по его словам, исчерпывающий список задач, которые ставились перед Васильевым в администрации президента, мы вряд ли узнаем скоро. Его можно реконструировать по контексту и истории региона: не наломать дров в социальной сфере, не переругаться с местными элитами, при этом навести хоть какой-то порядок в экономике, избежать коррупционных скандалов в стиле Белых. Последнее уже не получилось на 100% — под следствием бывший вице-губернатор Плитко.

«Правда, это уголовное дело не получилось громким, так как оказалось в тени уголовного преследования бывшего главы Кирова и экс-спикера Законодательного собрания Владимира Быкова за “подвиги”, совершенные еще до появления Васильева в регионе. По остальным параметрам судить лучше всего по истечении пяти лет», — предположил Дмитрий Ильин.

Резюме: явных признаков преждевременной отставки губернатора эксперт не видит. В конце концов, мало убрать губернатора — нужно найти ему адекватную замену, а большой очереди желающих «порулить» проблемным регионом не наблюдается. Могут, конечно, сыграть свою роль и личные обстоятельства, но и здесь внятной информации в публичном пространстве нет. Во всяком случае пока.