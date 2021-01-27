Коронавирусом заразились еще 17 741 человек в России

Российские медики выявили 17 741 новый случай коронавируса за сутки в 85 регионах страны. Об этом 27 января сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Российские медики выявили 17 741 новый случай коронавируса за сутки в 85 регионах страны. Об этом 27 января сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

По данным оперштаба, 10,3% заболеваний проходили в бессимптомной форме. Также врачи зафиксировали 594 летальных исхода. За сутки в РФ выписали 27 922 человека.

В общей сложности в России было выявлено 3 774 672 случая COVID-19. За весь период зафиксировано 71 076 летальных исходов, выздоровели 3 202 483 человека. Актуальная и достоверная информация о ситуации с коронавирусом в России и в мире доступна на сайте стопкоронавирус.рф.