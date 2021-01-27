Около 50% москвичей уже невосприимчивы к коронавирусу

Невосприимчивость к коронавирусной инфекции уже наблюдается у примерно 50% жителей Москвы. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Невосприимчивость к коронавирусной инфекции уже наблюдается у примерно 50% жителей Москвы. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Специалист отметил, что в некоторых регионах этот показатель достигает 50-60%, а в каких-то может быть еще только на отметке в 30-40%. По его словам, официальной статистике по Москве нет.

"Но видя, как болеют, и если посмотрим вокруг, кто у нас заболел и проконтактировал, я думаю, процентов 50 в Москве точно есть, если не больше", — рассказал Тимаков в беседе с РИА Новости.

Кроме того, он добавил, что по-прежнему остаются россияне, которые восприимчивы к COVID-19.