"Кировская правда" и Медиагруппа "Патриот" начали сотрудничество с 27 января

Портал газеты "Кировская правда" и Медиагруппа "Патриот" сообщили о сотрудничестве. Оно подразумевает обмен оригинальными идеями и актуальной и правдивой информацией.

Портал газеты "Кировская правда" и Медиагруппа "Патриот" сообщили о сотрудничестве. Оно подразумевает обмен оригинальными идеями и актуальной и правдивой информацией.

"Кировская правда" — еженедельная общественно-политическая газета, старейшая из ныне существующих в Кировской области. Медиагруппа "Патриот" — крупный игрок в российском информационном пространстве, имеющий в своей команде живые, качественные, заботящиеся о своей репутации СМИ.

Редактор сайта газеты "Кировская правда" Игорь Гжибовский считает почетным стать партнерами с медиагруппой. Он поблагодарил за возможность работать с профессионалами.

Глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук сообщил, что они продолжают сотрудничество с региональными информационными партнерами в целях поддержания высокого уровня журналистики в России. Он отметил, что вместе получится защитить информационный суверенитет нашей страны.