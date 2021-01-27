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11:06   27 Января 2021
Происшествия

Полиция задержала еще двоих участников несогласованного митинга в Москве

Полиция задержала еще двоих участников несогласованного митинга в Москве

СКР продолжает вести расследование уголовных дел по признакам преступлений на незаконной протестной акции в поддержку одиозного блогера Алексея Навального, прошедшей 23 января.

Задержаны еще двое участников несогласованного митинга в центре Москвы. Один из них признался, что несколько раз ударил росгвардейца в области головы и туловища на Страстной улице 23 января.

Также следователи установили личность еще одного тиктокера, нападавшего на служебный автомобиль на Цветном бульваре. Возраст задержанного около 18 лет.

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