«Ядерная» беседа Путина и Байдена взбудоражила американскую прессу

Главы двух крупнейших государств пришли к соглашению по продлению договора СНВ-3. Как преподнесли это западные СМИ?

Вечером 26 января (в Вашингтоне был день вторника) президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден впервые с момента инаугурации последнего поговорили по телефону. Главной темой для обсуждения стало продление Договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). На сайте Кремля сообщается, что президент РФ также поздравил заокеанского коллегу с вступлением в должность главы Белого дома.

«Президенты выразили удовлетворение в связи с осуществленным сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов», — говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что беседа двух президентов «носила деловой и откровенный характер». Байден и Путин договорились и дальше «поддерживать контакты».

Западные СМИ телефонный разговор между лидерами двух сверхдержав преподнесли в ином ключе. К примеру, журналисты CNN охарактеризовали диалог, как «признак неспокойного положения дел между Вашингтоном и Москвой». Джо Байден «противостоял Путину по целому ряду вопросов», сообщает CNN.

В этот ряд вошла «российская агрессия» на Украине, недавняя кибератака на системы Национального управления телекоммуникаций и информации США (ответственность за которую приписывают Москве) и «вмешательство» РФ в американские выборы 2020 года. Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки рассказала журналистам, какую цель преследовал Байден в разговоре с Путиным:

«Его [Байдена] намерение состояло также в том, чтобы дать понять, что Соединенные Штаты будут решительно действовать в защиту своих национальных интересов в ответ на злонамеренные действия России».

Американская газета New York Post (NYP) и вовсе назвала Джо Байдена «главнокомандующим», который «подтвердил приверженность своей администрации украинскому суверенитету» и «надавил на Путина».

Но консенсус по СНВ-3 стороны все-таки нашли. Как подчеркнул замглавы МИД Сергей Рябков, продлевать договор будут на условиях Москвы. Почти сразу после окончания телефонного разговора Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации СНВ-3. В пояснительной записке сказано, что договор продлевается на пять лет, до 5 февраля 2026 года. До этого момента Москва и Вашингтон договорились более подробно обсудить все факторы, «влияющие на стратегическую стабильность».

На этом результативные переговоры между США и Россией на ближайшие четыре года закончились, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин. Единственный плюс новой администрации Белого дома в том, что она иначе рассматривает договор СНВ-3, нежели республиканцы во главе с Дональдом Трампом. После заключения соглашения «поблажек» от Байдена ждать не приходится, уверен эксперт.

«Во всех других моментах Джо Байден может похвастаться только минусами для России: поддержка Украины, блокировка строительства газопровода "Северный поток — 2", усиление экономических санкций и так далее. В части СНВ-3 демократы отличаются от республиканцев, которые расшатывали контроль над вооружениями. Теперь уже понятно, что бесконтрольная гонка вооружений будет приостановлена. Хочется надеяться, что это начало более продуктивного диалога между США и Россией, но ожидания тут, скорее, сдержанные», — посетовал Блохин.

Желание идти на переговоры не означает, что американцы перестанут «сдерживать Россию по всем фронтам», добавил специалист. Отчасти отношения между странами стабилизируются после продления СНВ-3. Однако не стоит забывать, что вопрос о сокращении наступательных вооружений был последней «точкой соприкосновения» Кремля и Белого дома. В дальнейшем Америка вряд ли пойдет навстречу России, подытожил Блохин.

Впрочем, в полной мере любопытство американских журналистов Байден не удовлетворил. В ответ на вопрос сотрудника телеканала Fox News о содержании разговора с Путиным 46-й президент США продемонстрировал свое чувство юмора.

«О вас. Он [Путин] шлет вам наилучшие пожелания», — улыбнулся Байден, покидая брифинг.

Peter Doocy from Fox “News” asks Biden what he spoke to Putin about Biden for the win???? pic.twitter.com/tA91vYp7u4 — Icculus The Brave (@FirenzeMike) January 26, 2021

Справка ПС

Договор СНВ-3 в 2010 году подписали лидеры России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама. Документ контролирует два крупнейших ядерных арсенала в мире. Согласно договору, суммарное количество стратегических и наступательных вооружений не должно превышать 700 баллистических ракет подводных лодок, развернутых межконтинентальных баллистических ракет и тяжелых бомбардировщиков. Боезарядов на них должно быть не больше 1 550.

«Политика Сегодня» ранее писала о том, что администрация Байдена не планирует полную «перезагрузку» отношений между США и Россией.