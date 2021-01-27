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11:18   27 Января 2021
Весь мир

Власти Чехии намерены найти достойное место для снесенного памятника маршалу Коневу

Власти Чехии намерены найти достойное место для снесенного памятника маршалу Коневу

В Чехии призвали найти достойное место для памятника советскому маршалу Ивану Коневу. С таким заявлением выступили президент страны Милош Земан и премьер-министр Андрей Бабиш.

Ранее монумент освободителю Освенцима и Чехии от нацистских оккупантов был установлен в Праге на площади Интербригад. 3 апреля 2020 года его демонтировали. По словам экс-министра иностранных дел республики Карела Шварценберга, предложение поместить его в хранилище отвергли многие чехи, посчитав недостойным.

В Чехии нашли достойное место для памятника маршалу Ивану Коневу

Самым оптимальным решением может стать перемещение памятника Конева на то место, где ему «не грозило бы осквернение», считает чешский политик. Например, в одно из памятных мест, связанных с Красной Армией.

На идею Шварценберга, которую он выразил в издании Pravo, положительно отреагировал премьер-министр Чехии Бабиш.

«Размещение (памятника) Коневу на достойном месте поддерживаю. Наконец-то об этом деле начинаем говорить конструктивно», — приводит слова премьера Ceske Noviny.

Такую же мысль высказал и президент республики Земан.

В Чехии нашли достойное место для памятника маршалу Ивану Коневу

«Господин президент приветствует открытие дискуссии в этом направлении», — сказал его пресс-секретарь Иржи Овчачек.

По мнению экс-главы МИДа Александра Вондры, лучшим местом для монумента станет Ольшанское кладбище в Праге, где похоронены сотни красноармейцев. Он отметил, что Красная армия сыграла определяющую роль при освобождении Чехии в 1945 году.

«И памятник Коневу, что бы мы ни думали о нем самом, заслуживает уважительного отношения», — подчеркнул Вондра.

В свою очередь, нынешний министр иностранных дел страны Томаш Петршичек выразил мнение, что обсуждение вопроса с монументом Коневу поможет решить проблему с памятниками чехословацким легионерам в России.

На демонтаж памятника советскому маршалу негативно отреагировали в Москве. В частности, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что РФ выражает сожаление и рассчитывает на восстановление памятника.

В Чехии нашли достойное место для памятника маршалу Ивану Коневу

Представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что снос памятника наносит удар по собственной национальной истории Чехии. Следственный комитет страны возбудил уголовное дело по случаю. В конце апреля Чехия заявила о готовности вести переговоры с российской стороны относительно передачи памятника Москве.

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