Власти Чехии намерены найти достойное место для снесенного памятника маршалу Коневу

По мнению чешских политиков, монумент заслуживает уважительного отношения.

В Чехии призвали найти достойное место для памятника советскому маршалу Ивану Коневу. С таким заявлением выступили президент страны Милош Земан и премьер-министр Андрей Бабиш.

Ранее монумент освободителю Освенцима и Чехии от нацистских оккупантов был установлен в Праге на площади Интербригад. 3 апреля 2020 года его демонтировали. По словам экс-министра иностранных дел республики Карела Шварценберга, предложение поместить его в хранилище отвергли многие чехи, посчитав недостойным.

Самым оптимальным решением может стать перемещение памятника Конева на то место, где ему «не грозило бы осквернение», считает чешский политик. Например, в одно из памятных мест, связанных с Красной Армией.

На идею Шварценберга, которую он выразил в издании Pravo, положительно отреагировал премьер-министр Чехии Бабиш.

«Размещение (памятника) Коневу на достойном месте поддерживаю. Наконец-то об этом деле начинаем говорить конструктивно», — приводит слова премьера Ceske Noviny.

Такую же мысль высказал и президент республики Земан.

«Господин президент приветствует открытие дискуссии в этом направлении», — сказал его пресс-секретарь Иржи Овчачек.

По мнению экс-главы МИДа Александра Вондры, лучшим местом для монумента станет Ольшанское кладбище в Праге, где похоронены сотни красноармейцев. Он отметил, что Красная армия сыграла определяющую роль при освобождении Чехии в 1945 году.

«И памятник Коневу, что бы мы ни думали о нем самом, заслуживает уважительного отношения», — подчеркнул Вондра.

В свою очередь, нынешний министр иностранных дел страны Томаш Петршичек выразил мнение, что обсуждение вопроса с монументом Коневу поможет решить проблему с памятниками чехословацким легионерам в России.

На демонтаж памятника советскому маршалу негативно отреагировали в Москве. В частности, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что РФ выражает сожаление и рассчитывает на восстановление памятника.

Представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что снос памятника наносит удар по собственной национальной истории Чехии. Следственный комитет страны возбудил уголовное дело по случаю. В конце апреля Чехия заявила о готовности вести переговоры с российской стороны относительно передачи памятника Москве.