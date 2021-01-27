Сирийская армия уничтожила группу террористов в провинции Дейр эз-Зор

Группа террористов из запрещенной в России группировки "Исламское государство" уничтожена элитными подразделениями сирийской армии в провинции Дейр эз-Зор.

Группа террористов из запрещенной в России группировки "Исламское государство" уничтожена элитными подразделениями сирийской армии в провинции Дейр эз-Зор.

В сообщении информационного агентства SANA отмечается, что боевики на протяжении месяца совершали нападения на военный и гражданский автотранспорт на шоссе Пальмира — Дейр эз-Зор.

Во время зачистки оазисов Эш-Шула и Кабаджиб в пустыне Бадиа-эш-Шам сирийским военным удалось выследить и ликвидировать террористов. Всего были убиты пять боевиков.

Военные полагают, что бандиты попадают на территорию САР из района Эт-Танф, где базируются военнослужащие США и представители прозападной коалиции.